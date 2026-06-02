Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Yeni Mahalle Çaputlu Dede mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makilik ve zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve ağaçların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye adeta ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Şefliği ekipleri zaman kaybetmeden koordineli bir çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin hem karadan hem de havadan yürüttüğü titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

40 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangın tamamen söndürülerek bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, acı bilanço da netleşti. Yapılan ilk incelemelerde, çoğunluğu zeytinlik ve makilik alandan oluşan 40 dönümlük arazinin yangından ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.