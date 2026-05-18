Galatasaray'ın bu yaz döneminde en büyük sınavlarından biri Victor Osimhen'i takımda tutabilmek olacak.

CHELSEA TEHLİKESİ

Nijeryalı yıldız için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girerken en büyük tehlike ise Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getiren ve son dönemde yaptığı rekor harcamalarla dikkat çeken Chelsea olarak görülüyor.

OSIMHEN CHELSEA'NİN TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Chelsea'de yaşanan teknik direktörlük atamasının ardından İngiliz basınında bir süredir konuşulan Osimhen iddialarıyla illgili sarı kırmızılı kulübü tedirgin edecek yeni bir gelişme paylaşıldı.

Team Talk, Xabi Alonso'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Chelsea'nin yaz transfer döneminde listesinin ilk sırasındaki ismin Victor Osimhen olduğunu yazdı.

Daha önce birçok defa Chelsea ile adı anılan Osimhen için İngiliz kulübünün transferi gerçekleştirme noktasında bu kez kararlı olduğu ifade edildi.

ALONSO'NUN SİSTEMİNE UYUYOR

Alonso'nun Bayer Leverkusen'deki tarihi şampiyonluğunda bir başka Nijeryalı golcü Boniface ile kurduğu sistemin bir benzerini Osimhen üzerinden Chelsea'ye inşa etmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADROSUNDA TUTMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca Osimhen cephesinin Avrupa'dan gelen teklifleri masaya yatırdığı da kaydedildi. Menajerinin bu konuda Galatasaray'ın önümüzdeki dönem yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle Osimhen'i kadrosunda tutmak istediği bir sır değil. Ancak pazarlık masasında astronomik rakamların dolaşmasının ardından nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

OSIMHEN'İN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Transferde hiç şüphesiz Galatasaray'a gelmek için dev kulüpleri elinin tersiyle iten Osimhen'in görüşü belirleyici olacak. Galatasaray'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen için 150 milyon Euro'luk bir fiyat etiketi belirlediği konuşuluyor.

BARCELONA DA TAKİPTE

Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona'nın da Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY 74 MAÇTA 59 GOL ATTI

Galatasaray'da 2 sezonda toplam 74 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, 59 gol, 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.