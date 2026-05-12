Barcelona, Arsenal ve Chelsea formaları giyerek bir döneme damga vuran Fransız futbolunun efsane isimlerinden Emmanuel Petit'nin Victor Osimhen sözleri Ada basınında geniş yankı buldu.

Eski kulübü Chelsea ile ilgili yaptığı yorumlarda Londra ekibinin Didier Drogba'dan sonra 9 numarayı doldurmakta sıkıntı yaşadığını ifade etti.

'OSIMHEN CHELSEA'NİN 9 NUMARA LANETİNİ KIRABİLİR'

Petit Osimhen hakkında, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir" dedi.

'PREMIER LIG'DE ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPABİLİR'

Eski Chelseali yıldız ayrıca "Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip." ifadelerini kullandı.



