Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.
Sarı-lacivertlilerin 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.
Fenerbahçe’nin şu anki muhtemel rakipleri arasında Avusturya temsilcisi SK Sturm Graz yer alıyor.
Avrupa kupalarında son yıllarda dikkat çeken performanslar sergileyen Sturm Graz, güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.
İskoçya’dan Heart of Midlothian F.C. da Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği ekipler arasında bulunuyor.
Hearts, 41 yıllık Celtic-Rangers hegemonyasını bitirmeye çok yaklaşan sezonuyla dikkat çekmişti.
Polonya Ligi ikincisi de sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.
Bu ihtimalde ise üç takım öne çıkıyor:
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa
Ancak Fenerbahçe’nin rakiplerini değiştirebilir.
Özellikle Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi finalindeki sonucu kritik önem taşıyor.
Eğer Aston Villa Avrupa Ligi’ni kazanır ve Premier Lig’i ilk 4 içinde tamamlarsa, FK Bodo/Glimt ile Olympiacos doğrudan üst tura yükselecek. Bu durumda Sturm Graz ihtimali ortadan kalkacak.
Böyle bir senaryoda Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri yalnızca Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
Sarı-lacivertliler için kura ihtimalleri böylece daha dar bir havuza inecek.
Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları 21-22 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.
Sarı-lacivertli camiada hedef uzun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da bu doğrultuda yürütülüyor.