Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlileri zorlu bir kura bekliyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.

Sarı-lacivertlilerin 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.

1 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 2

Fenerbahçe’nin şu anki muhtemel rakipleri arasında Avusturya temsilcisi SK Sturm Graz yer alıyor.

Avrupa kupalarında son yıllarda dikkat çeken performanslar sergileyen Sturm Graz, güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

2 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 3

İskoçya’dan Heart of Midlothian F.C. da Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği ekipler arasında bulunuyor.

Hearts, 41 yıllık Celtic-Rangers hegemonyasını bitirmeye çok yaklaşan sezonuyla dikkat çekmişti.

3 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 4

Polonya Ligi ikincisi de sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

Bu ihtimalde ise üç takım öne çıkıyor:

Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa

4 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 5

Ancak Fenerbahçe’nin rakiplerini değiştirebilir.

Özellikle Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi finalindeki sonucu kritik önem taşıyor.

5 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 6

Eğer Aston Villa Avrupa Ligi’ni kazanır ve Premier Lig’i ilk 4 içinde tamamlarsa, FK Bodo/Glimt ile Olympiacos doğrudan üst tura yükselecek. Bu durumda Sturm Graz ihtimali ortadan kalkacak.

6 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 7

Böyle bir senaryoda Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri yalnızca Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

Sarı-lacivertliler için kura ihtimalleri böylece daha dar bir havuza inecek.

7 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 8

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları 21-22 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.

8 9
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti - Resim: 9

Sarı-lacivertli camiada hedef uzun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da bu doğrultuda yürütülüyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro