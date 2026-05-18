Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: TÜVTÜRK'te sakın bu hatayı yapmayın; ağır cezalar ödeyebilirsiniz
Araç muayenesine girecek ve trafiğe çıkacak sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletildi. TÜVTÜRK muayenesinde eksik ekipman tespit edilen sürücülere 1.246 lira ceza uygulanabilecek.Yunus Arıkan
Yeni yönetmelikle birlikte eksik malzemeler hem TÜVTÜRK muayenelerinde "ağır kusur" sayılacak hem de trafik denetimlerinde cezai işleme tabi tutulacak.
ARTIK SADECE YANGIN TÜPÜ VE İLK YARDIM SETİ YETMEYECEK
Yeni düzenleme kapsamında, araçlarda geleneksel olarak bulundurulan ilk yardım seti, yangın tüpü ve reflektör üçlüsünün yanına, acil durumlarda hayat kurtaracak yeni teknik el aletleri eklendi.
İşte araçlarda bulundurulması zorunlu hale gelen yeni liste:
El aletleri: Pense ve tornavida
Aydınlatma: Yedek araç ampulleri
Lastik ve çekme grubu: Stepne (yedek lastik) veya lastik şişirme aparatı, bijon anahtarı ve kriko
Kurtarma ekipmanı: Çekme halatı
UZMANLARDAN YAZ ÖNCESİ KRİTİK UYARI
Özellikle sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte araç yangınları ve arıza risklerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, sürücüleri sadece yakıt kontrolü yaparak yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Araçtaki olası bir arıza veya kaza anında basit bir el aletinin bile kritik önem taşıdığını belirten uzmanlar, akü kutup başlarının acilen sökülmesi, sıkışan kapıların açılması, cam kırılması veya gece sürüşünde aniden patlayan bir ampulün değişimi gibi işlemlerde pense, tornavida ve yedek ampulün zorunlu olmasının haklı bir güvenlik adımı olduğunu vurguladı.
TRAFİKTE CEZA, MUAYENEDE KUSUR
Trafik ekipleri tarafından yapılacak rutin denetimlerde veya ihbar sonrasında araçta bu ekipmanların eksik olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu malzemelerin eksikliği, muayene istasyonlarında doğrudan "ağır kusur" raporu verilmesine ve aracın muayeneden kalmasına neden olacak.
Araç muayenede yeni yönetmelik sonrası sanayi sitelerinde ve oto aksesuarcılarda yoğunluk yaşanmaya başlarken, uzmanlar aracını TÜVTÜRK'te muayeneye sokacak sürücülerin ceza almamak ve en önemlisi can güvenliklerini tehlikeye atmamak için eksiklerini bir an önce tamamlaması gerektiğini belirtti.