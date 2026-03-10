Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıkların harp ceridelerine geçirilerek gelecek nesillere aktarılması için emirler verildiğini söyledi. Bu emirlerden birinin 2'nci Tümen Komutanı Yarbay Hasan Askeri Bey'e ait olduğunu belirten Dr. Sabah, "Kendisi bu emirle hem askerlerin unutulmama isteğini yerine getirmiş hem de aradan geçen 111 yıla rağmen Çanakkale muharebelerinin gerçek hikayelerini, kahramanlıklarını okumamıza zemin hazırlamış oldu" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın yakın dönem Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu belirten Dr. İsmail Sabah, "Bu muharebeler esnasında onlarca hatta yüzlerce kahramanlık sergilenmişti ki bu sebeple Çanakkale Muharebeleri’nde adını tarih altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk daha sonra şunu söyleyecekti; 'Çanakkale Muharebeleri Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir.' Ancak bu noktada şunu da vurgulamadan geçmemek lazım.

Çanakkale Muharebeleri’nde gösterilen bu kahramanlıkların hatırlanması ve kayda geçmesinde harp ceridelerinin çok büyük bir önemi vardı. Harp ceridelerini okuduğumuzda Çanakkale'deki gerçek kahramanlığı, bu kahramanlığı yaratanların ya da şahit olanların ağzından, dilinden okuma fırsatını da yakalamış oluyoruz" dedi.

Dr. Sabah, bunlardan birinin de 2'nci Tümen Komutanı Yarbay Hasan Askeri Bey’in vermiş olduğu emirlerden biri olduğunu söyledi. Yarbay Hasan Askeri Bey'in emrinde kendisine bağlı olan alaylardan olayların tafsilatını unutmadan ve yazacaklarının üzerindeki tesiri kaybolmadan hemen harp ceridelerine geçirmelerini istemesi olduğunu söyledi.

Yarbay Hasan Askeri Bey'in böylelikle ahlafa yani haleflerine ve gelecek nesillere şan ve şeref kaynağı olacak kahramanlık hikayelerinin unutulmamasının sağlanmasını istediğini kaydetti. Hatta Yarbay Hasan Askeri Bey’in, bunları olabildiğince tafsilatlı bir şekilde harp ceridelerine geçirilmesini istediğine dikkat çeken Dr. Sabah, "Böylelikle bu kahramanlık hikayeleri hem ailelere bir miras kalacak, aileler de bu kahramanlıktan, bu şereften hissedar olacak ve aynı zamanda ailelerin de tarihi vücut bulmaya başlayacaktır" dedi.

"Örneğin burada bir örnek vermek gerekirse yine Hasan Askeri Bey'in emirinde 1’inci Kerevizdere Muharebesi'nde şehit olan 71'inci Alay 3'üncü Taburda Teğmen İbrahim Naci'den bahsetmek lazım. Kendisi özellikle hatıralarında şehit mezarlarını gördüğünde şunları söyler; 'Şimdi doğrusu kalben pek sarsılmış bir haldeyim.

Kendisi kim bilir nasıl bir naz u niyaz içinde büyümüş. Ne yüce anne baba şefkati ve merhametiyle yetiştirilmiş bu vücutlar. Şimdi nerede yatıyorlar? Ne merhametsiz ne kadar feciydi. Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak sonra başucuna bir kırık tahta veya ağaç belki de hiçbir şey koyulmayarak, her şeyden ve herkesten uzak terk edilmiş olmak.' Yani İbrahim Naci bu satırlarla aslında burada savaşan askerlerin en büyük korkusunun da unutulmak olduğunu ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Dolayısıyla Hasan Askeri Bey vermiş olduğu bu emirle hem bu askerlerin 'unutulmama' isteğini yerine getirmiş hem de aradan geçen 111 yıl sonra bile bu cerideler sayesinde Çanakkale Muharebeleri'nin gerçek hikayelerini, kahramanlıklarını okumamıza da bir zemin hazırlamış oldu."