Birleşik Arap Emirlikleri, turizm ve eğlence sektöründe yeni bir döneme hazırlanıyor. Ülkenin kuzeydeki Ras al-Khaimah Emirliği’nde, 350 metre yüksekliğinde dev bir kumarhane inşaatı hızla ilerliyor. Tesis, tamamlandığında dünya çapında en büyük kumarhaneler arasında yer almayı ve bölgeyi küresel oyun ve eğlence merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Ras al-Khaimah Emirliği

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Bu gelişme, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kumar ve bahis sektörüne ilişkin düzenlemelerdeki hızlı değişimle paralel ilerlemesi dikkat çekiyor. Ülkenin Medeni Kanunu, geçen ay yapılan değişiklikle kumar üzerindeki kısıtlamaları hafifletirken, Kasım ayında kurulan yeni oyun düzenleyicisi ilk çevrim içi bahis lisansını verdi. Aynı kurum, piyango işletmecileri ve spor bahis platformlarına da onay vererek sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı.

LAS VEGASI’I GEÇTİ

Dubai, geçtiğimiz yıl 19,5 milyon turist ağırlayarak önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış kaydetti. Ras al-Khaimah ise 1,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve uzmanlar, on yılın sonuna kadar bu sayının 5,3 milyona ulaşmasını bekliyor. Ülkedeki turist başına ortalama harcama ise bin 414 dolar seviyesinde; bu rakam Las Vegas ve Makao gibi klasik kumar merkezlerinin üzerine çıkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfusu yaklaşık 11 milyonken bu nüfusun yüzde 90’ını yabancılar oluşturuyor. Son dönemde ülkede toplam serveti 63 milyar dolar olan yaklaşık 10 bin yeni milyoner yerleşti. Bu demografik yapı ve yüksek gelir potansiyeli, kumar ve eğlence sektörünün büyümesi için önemli bir zemin oluşturuyor.

ÇEVRİMİÇİ KUMAR ALANINA DA GRİŞ YAPILDI

Wynn Resorts, Ras al-Khaimah’daki yeni kumarhaneden yıllık 1,7 milyar dolar brüt oyun geliri elde edileceğini öngörüyor. Ülke, spor bahisleri ve çevrim içi kumar alanına da giriş yaptı; yerel Play971 platformuna lisans verildi. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri 2022 yılında Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmıştı, ancak 2024 yılında listeden çıkarılarak uluslararası finans ve yatırım ortamını güçlendirdi.

Uzmanlar, kumar ve bahis sektöründeki bu hamlelerin, Körfez’in ekonomik çeşitliliğini artırma stratejisiyle örtüştüğünü ve Ras al-Khaimah’ı bölgenin yeni “oyun merkezi” haline getirebileceğini belirtiyor.