Kenan'ın ardından bir Türk yıldız daha Juventus'a transfer oluyor

La Stampa Açıkladı

La Stampa’nın haberine göre Juventus, Zeki ile anlaşmaya vardı. Sürecin büyük ölçüde netleştiği belirtilirken, yılda 4 milyon Euro kazanacak olan milli futbolcunun Roma’dan bedelsiz olarak ayrılacağı ifade edildi. Zeki'nin yeni durağı Kenan Yıldız'ın takımı oluyor.