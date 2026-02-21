Milli futbolcumuz Zeki Çelik ile Roma arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.
Kenan'ın ardından bir Türk yıldız daha Juventus'a transfer oluyor
Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'a bir başka milli futbolcumuz daha transfer oluyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Başkent ekibinin yaklaşık 3 milyon euroluk teklifine karşılık Zeki’nin bu teklifi yetersiz bulduğu daha önce de aktarılmıştı.
La Stampa Açıkladı
La Stampa’nın haberine göre Juventus, Zeki ile anlaşmaya vardı. Sürecin büyük ölçüde netleştiği belirtilirken, yılda 4 milyon Euro kazanacak olan milli futbolcunun Roma’dan bedelsiz olarak ayrılacağı ifade edildi. Zeki'nin yeni durağı Kenan Yıldız'ın takımı oluyor.
İki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Juventus’un hamlesi, Roma’daki belirsizliği fiilen ortadan kaldırmış durumda.
Roma'da istikrarlı bir performans gösteren Zeki, takımın etkili isimlerinden olmuştu. Bu durumun ardından Roma, şimdiden transfer aramasına geçti.
Milli sağ bek ile Juventus'un dışında Inter ve Liverpool gibi takımlarda ciddi şekilde ilgileniyordu.
Zeki Çelik, bu sezon Roma ile şu ana kadar 31 maçta süre aldı; bu süreçte takımına 1
gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.