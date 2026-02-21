Yeni yılda gelen maaş zamlarından ne emekli ne de memur emeklisi mutlu. Yapılan zam merhem olmaktan öteye gitmiyor. Yıl sonunu ve temmuz ayında gelecek olan ara zamma projeksiyon sunan raporu Merkez Bankası açıkladı. Rapora göre yüzde 15 ila yüzde 21 oranında yıl sonu enflasyon tahmini belirtildi. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay’a yüzde 21 enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammı farkını veriler ışığında tek tek hesapladı.
Emekli ve memurun temmuz maaş zammını şimdiden açıkladı: SGK uzmanı Emin Yılmaz tek tek hesapladı
Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 aralığına yükseltmesiyle gözler Temmuz zammına çevrildi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ara dönem maaş farklarını tek tek hesapladı. İşte 20 bin TL barajı ve yeni maaş senaryoları...Derleyen: Süleyman Çay
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak belirlenmişti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 olarak çıkmıştı.
Ancak en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye gelmemesinden ötürü ekstra bir düzenlemeye gidildi. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
Maaşların belirlenmesinin ardından temmuz ayına ve yıl sonuna ışık tutan Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası’nın 3 ayda bir açıkladığı Enflasyon Raporu’nun ilkini geçtiğimiz hafta İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Başkan Fatih Karahan açıkladı. Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı yıl sonu enflasyon tahmini, önceki raporda yer alan yüzde 13-19 bandından yüzde 15–21 aralığına çıkarttı.
Verilerin gelmesiyle maaş zam farkının nasıl şekilleneceği ise pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası’nın yıl içinde 4 rapor yayınladığını hatırlatan Yılmaz, son dönemde verinin revize edilebileceğini söyledi.
Şu anda Merkez Bankasının açıkladığı veriler ışığında ara dönemde memura ve emekliye ne kadar maaş farkı gelir?' sorusuna Yılmaz yanıt verdi. En yüksek değer olan yüzde 21 ışığında değerlendirmesini yapan Yılmaz, ilk altı ayda enflasyonun daha yüksek çıkacağını söyledi.
Hesaplamasını yapan Yılmaz, 12 puan beklentisinin altını çizerek SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisinin maaş zammı farkı için şunları dile getirdi:
“SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı TÜFE enflasyonuna göre verildiği için yüzde 12’lik bir maaş farkı gelir. 20 bin TL emekli maaşı ile hesaplarsak 22 bin 400 TL olacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden dolayı yüzde 12’nin 4 puan altında veri açıklanacak. İlk dönemde yüzde 8 oranında maaş zam farkı gelmiş olacak."