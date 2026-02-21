Emekli ve memurun temmuz maaş zammını şimdiden açıkladı: SGK uzmanı Emin Yılmaz tek tek hesapladı

Hesaplamasını yapan Yılmaz, 12 puan beklentisinin altını çizerek SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisinin maaş zammı farkı için şunları dile getirdi:

“SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı TÜFE enflasyonuna göre verildiği için yüzde 12’lik bir maaş farkı gelir. 20 bin TL emekli maaşı ile hesaplarsak 22 bin 400 TL olacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden dolayı yüzde 12’nin 4 puan altında veri açıklanacak. İlk dönemde yüzde 8 oranında maaş zam farkı gelmiş olacak."