Dünya üzerinde 3 binden fazla liman kenti var. Bu kentler arasında hem yatırım, hem kaliteli yaşam hem de gelecek vadeden şehirlerin sayısı ise oldukça az. Batum; Gürcistan’ın Acara Özerk Bölgesi’nin başkenti, hayati bir Karadeniz liman kenti ve bir Karadeniz Rivierası… Dinamik bir gayrimenkul yatırım bölgesi olarak öne çıkan Batum, “Karadeniz’in Las Vegas’ı” olarak biliniyor. “Gürcü Rivierası” olarak da adlandırılan Batum, subtropikal iklimi, uzun sahil bulvarı ve cazip yatırım seçenekleri ile her yıl milyonlarca bölgesel ve uluslararası ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu sebeple kısa süreli kiralık konaklama seçeneklerine yıl boyu talep bulunuyor.

Türkiye’nin yükselen şirketlerinden Erdil Global, Gürcistan’ın gayrimenkul devi Mardi Holding ile İstanbul DoubleTree by Hilton Topkapı’da geniş katılımlı bir yatırım gecesi düzenledi. Programa; Mardi Holding Kurucusu ve CEO’su Irakli Turmanidze ile birlikte, Mardi Holding Avrupa Bölümü Başkanı Lika Zhvania ve Mardi Holding B2B Bölüm Başkanı Temur Diasamidze de katıldı. Mardi temsilcileri Batum’daki projelerini Türk yatırımcılara tanıtma fırsatı buldu. Mardi heyeti; aquapark, kaplıca ve otel projeleri başta olmak üzere birçok proje hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Programda; Batum’un en güçlü projelerini, yüksek kazanç potansiyelini ve uzun vadeli yatırım fırsatları katılımcılarla paylaşıldı.

AVANTAJLAR VE FIRSATLAR ÜLKESİ

Erdil Global Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Kürşad Erdil, Türk işadamlarının Gürcistan’a yatırımda başlıca tercih sebeplerini şöyle sıraladı:

“Batum’da Yeni Bulvar bölgesinde yüksek katlı, karma kullanımlı konut kompleksleri başta olmak üzere, şehrin altyapısının modernizasyonuna devlet ve özel sektör tarafından önemli yatırımlar yapılıyor. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne göre Gürcistan, üst sıralarda yer alıyor. Düşük vergiler ve yabancılar için mülk edinme süreçlerinin basitliği gibi faktörler kentin cazibesini artırıyor. Ayrıca kısa süreli kiralama pazarı oldukça gelişmiş durumda. Bu durum, turist talebini canlı tutan önemli bir unsur.

Batum’daki Türk ve bölgesel yatırımcılar için en dikkat çekici avantajlardan biri de, 40 aya varan %0 faizli finansman imkânı. Bu yapı, likidite yönetimi ve başlangıç sermayesi açısından yatırımcıya önemli bir esneklik sağlıyor.

TÜRKİYE’DEN PASAPORTSUZ GİRİŞ

Türkiye’den Batum’un gayrimenkul pazarına ciddi bir sermaye akışı bulunuyor. Bunun jeopolitik, ekonomik ve lojistik birçok sebebi var. Türkiye Sarp Sınır Kapısı’na yalnızca 20 kilometre mesafede bulunan Batum’da ortak Karadeniz kültürü hâkim. Özellikle ticaret ve turizm alanlarında Türkçe yaygın şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Türk vatandaşları, yalnızca kimlik kartı ile pasaportsuz olarak Gürcistan’a seyahat edebiliyor.

Batum’da yaşam şartları da oldukça cazip. Şehrin popüler bölgelerinde yaklaşık 40 bin dolar seviyelerinde stüdyo daire bulmak mümkün.

Diğer taraftan, Gürcistan’daki vergi rejimi oldukça sade. Bireyler için kira gelirleri üzerinden düşük oranlı sabit bir vergi uygulanıyor. Oturum izni süreçleri de yatırımcı dostu; yaklaşık 100 bin dolarlık gayrimenkul yatırımıyla oturma izni alınabiliyor.

Tüm bu nedenlerle Batum, gayrimenkul yatırımcıları için yüksek kaldıraçlı ve stratejik bir giriş noktası olarak öne çıkıyor. Kent, bölgesel bir turizm merkezi olmasının yanı sıra Türk yatırımcılar için hukuki güvenceler de sunuyor. Ancak her yatırımda olduğu gibi Batum’da da detaylı analiz ve doğru danışmanlık büyük önem taşıyor.