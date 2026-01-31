Adım başına 5 bin dolar! Dubai, dünyanın ilk Altın Sokağı’nı inşa ediyor

DUBAİ ALTIN BÖLGESİ NEDİR?

Dubai Altın Bölgesi, kentin mevcut Altın Çarşısı (Gold Souk)nun yeniden markalaştırılmış hâli. Deira’da bulunan bu bölgede, altın ve mücevher satan yaklaşık bin perakendeci yer alıyor. Dubai Medya Ofisi’ne göre BAE, 2024–2025 döneminde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ederek dünyanın en büyük ikinci fiziki altın ticaret merkezi konumunda.

Altın Çarşısı, Eski Şehir’de yer alan ve baharat, parfüm ile antika pazarlarının yanında bulunan popüler bir turistik cazibe merkezi.