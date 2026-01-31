Birleşik Arap Emirlikleri’nin en gözde şehri Dubai, turizm ve ticarette çığır açacak bir projeyi hayata geçiriyor. Dubai, altın ve mücevher ticaretindeki küresel liderliğini pekiştirmek amacıyla “Gold Street” (Altın Sokak) projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Adım başına 5 bin dolar! Dubai, dünyanın ilk Altın Sokağı’nı inşa ediyor
Lüks yaşamıyla öne çıkan Dubai, yeni Gold District projesi kapsamında dünyanın ilk gerçek altınla kaplı sokağını inşa edeceğini duyurdu. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları cezbeden proje, altının ons fiyatının şu anda yaklaşık 4.900 dolar seviyelerinde seyretmesiyle daha da dikkat çekiyor.
Dubai’nin tarihi altın ticaret merkezlerinden birinde kurulacak Gold Street, altın ve mücevher perakendesine odaklanan özel bir cadde olacak. Proje, alışveriş, ticaret ve turizmi aynı noktada buluşturmayı hedefliyor. Gold Street, daha geniş kapsamlı "Dubai Gold District" projesinin bir parçası olarak geliştiriliyor. Bu bölgede, yüzlerce mücevher ve altın perakendecisinin yanı sıra ticari alanlar ve turizme yönelik tesislerin bulunacağı ifade edildi.
Altın sokak, adı üstünde, gerçek altın kullanılarak tasarlanacak ve eşsiz bir görsel deneyim sunacak. Projenin detayları arasında, sokak boyunca altın kaplama malzemeler ve lüks mağazalar bulunacak. Turistler, sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda eşsiz bir deneyim yaşamak için de bu bölgeyi ziyaret edecek.
Dubai Altın Bölgesi, Dubai Medya Ofisi tarafından 27 Ocak’ta duyuruldu. Altın Sokağı’nın açılış tarihi ise henüz açıklanmadı. Dubai’nin yeni Gold District bölgesinin kalbinde yer alacak “altın sokak” planı, sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Şehir, önümüzdeki yıllarda lüks turizm ve altın ticareti alanında daha fazla yenilikle gündeme gelmeye devam edecek gibi görünüyor.
DUBAİ ALTIN BÖLGESİ NEDİR?
Dubai Altın Bölgesi, kentin mevcut Altın Çarşısı (Gold Souk)nun yeniden markalaştırılmış hâli. Deira’da bulunan bu bölgede, altın ve mücevher satan yaklaşık bin perakendeci yer alıyor. Dubai Medya Ofisi’ne göre BAE, 2024–2025 döneminde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ederek dünyanın en büyük ikinci fiziki altın ticaret merkezi konumunda.
Altın Çarşısı, Eski Şehir’de yer alan ve baharat, parfüm ile antika pazarlarının yanında bulunan popüler bir turistik cazibe merkezi.
Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’na (DET) bağlı Dubai Festivaller ve Perakende Kurumu’nun (DFRE) CEO’su Ahmed Al Khaja, "Altın, Dubai’nin kültürel ve ticari dokusuna derinlemesine işlemiş durumda; mirasımızı, refahımızı ve girişimcilik ruhumuzu simgeliyor," dedi.
Ahmed Al Khaja, “Bu simgesel destinasyonla yalnızca bu mirası kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılık ve sürdürülebilirlikle şekillenen yeni bir dönem için onu yeniden hayal ediyoruz," diye ekledi.