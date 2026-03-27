Amasya’nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden 95 yaşındaki Evli ve 8 çocuk babası ore gazisi Ahmet Kartal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı’na silah arkadaşlarıyla katılmasının ardından Türkiye’ye döndükten sonra ‘Kore Gazisi’ unvanı alan Ahmet Kartal tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.
Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda Taşova Merkez Çarşı Camisine getirildi. Kartal, Cuma namazına müteakiben düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğu Mahallesi Mezarlığına defnedildi.