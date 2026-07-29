Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Topçu Er Duran Genç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Silifke'nin İmamuşağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Duran Genç'in, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Merhum gazi için öğle namazının ardından Çamlıca Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Silifke İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi. Törene Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçe protokolü, askeri yetkililer, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Askeri törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınan Kore Gazisi Duran Genç, edilen dualar eşliğinde Çamlıca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.