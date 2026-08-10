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Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın geleceğine ilişkin merak edilen transfer süreciyle ilgili açıklama geldi.

Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer durumuna da değindi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR TEKLİF YAPTI

Camgöz, Adil Demirbağ için daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklifler aldıklarını açıkladı.

Konyaspor yönetiminin söz konusu teklifleri kulübün beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle kabul etmediğini belirten Camgöz, oyuncu için şu anda yeni bir resmi girişimin bulunmadığını söyledi.

'YENİ BİR TEKLİF YOK'

Adil Demirbağ'ın tamamen transfer piyasasının dışında olmadığını da vurgulayan Camgöz, Konyaspor'un menfaatlerine uygun yeni bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapabileceklerini ifade etti.

Camgöz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda yeni teklifler gelirse değerlendiririz. Ancak şu an bize ulaşan yeni bir teklif yok. Hem bizim hem de Adil'in tek düşüncesi Çaykur Rizespor maçı. Kendisi de antrenmanlarda oldukça neşeli."

ADANA DEMİRSPOR DA TRANSFERİ BEKLİYORDU

Konyaspor'dan gelen açıklama Adana Demirspor'u da yakından ilgilendiriyor.

Adana temsilcisinin, eski futbolcusu Adil Demirbağ'ın sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkı bulunuyor.

Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacının bu yaz yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer olması halinde önemli bir gelir elde etmeyi bekliyordu.

FIFA BORÇLARINI TEMİZLEYEBİLMEK İÇİN 10 MİLYON EURO

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübün FIFA'daki borçlarını temizleyebilmesi için en az 10 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bu nedenle Adil Demirbağ'ın transfer ihtimali Adana'da yakından takip edilirken Konyaspor'un "Şu an yeni bir teklif yok" açıklaması mavi-lacivertlilerin kısa vadede bu transferden gelir elde etme beklentisini azalttı.