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Kaynak: AA

Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Ertan Zeybek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybek, FIFA'da transfer yasağına neden olan borcun 19,5 milyon euro seviyesinde olduğunu belirterek çözüm için alacaklılarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

'10 MİLYON EUROYA TÜM DOSYALARI KAPATIRIZ'

Başkan Zeybek, FIFA nezdindeki dosyaların daha düşük bir bedelle çözülebileceğini dile getirdi.

"FIFA'daki transfere engel borç 19,5 milyon euro. Alacaklılarla görüşerek 10 milyon euroya FIFA'daki borçların tamamını kapatırız." ifadelerini kullanan Zeybek, bu sorunun çözülmesinin kulübün önünü açacağını söyledi.

PUAN SİLME CEZALARI DEVAM EDEBİLİR

Transfer yasağı nedeniyle yeni sezonda altyapı oyuncularıyla mücadele edeceklerini belirten Zeybek, FIFA Disiplin Komitesi'nin 29 Temmuz'da bir dosya nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verdiğini hatırlattı.

Her FIFA dosyasının yeni bir puan silme riski oluşturduğunu ifade eden Zeybek, maddi kaynak yetersizliği nedeniyle futbolcular ve avukatlarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyledi.

'7 AYDIR DESTEK ALAMADIK'

Kulübü yönetmekten çok ayakta tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Ertan Zeybek, "Bu şehir kulübe ne kadar sahip çıkarsa toparlanma sürecimiz o kadar hızlı olur. Maalesef 7 aydır hiçbir destek alamadık. Böyle devam ederse Adana Demirspor'u çok zor günler bekliyor." dedi.

FIFA'DAN SONRA EN ÖNEMLİSİ SGK VE VERGİ BORÇLARI

Zeybek, FIFA borçlarının ardından en önemli yükümlülüklerin SGK ve vergi borçları olduğunu belirterek, transfer yasağına neden olan dosyaların çözüme kavuşmasının kulübün yeniden yapılanma sürecinde kritik önem taşıdığını ifade etti.

Başkan ayrıca, kulübe talip olan bazı isimler bulunduğunu ancak ciddi bulmadıkları için teklifleri kabul etmediklerini de sözlerine ekledi.