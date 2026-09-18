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Eski yönetici Adem Bulut’un alacak tahsili doğrultusunda kulüp hesaplarına bloke koydurmasıyla başlayan süreç, takım otobüsünün haczedilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Üst üste gelen haciz kararları, kulübün içinde bulunduğu finansal darboğazı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yönetimden, artan borç yükü ve hukuki süreçlere karşı somut bir mali planlama adımı atması bekleniyor.

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Kulübün yaşadığı mali sıkıntılar ve son yaşanan haciz gelişmesi, taraftarların sert tepkisine yol açtı. Mevcut tablodan eski dönemin finansal politikalarını sorumlu tutan yeşil-beyazlı futbolseverler, tepkilerini sosyal medya mecralarından dile getirdi. Borçların nasıl yapılandırılacağı ve haciz baskısının nasıl aşılacağına dair eylem planı ise henüz belirsizliğini koruyor.