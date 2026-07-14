Konyaspor, yeni sezon öncesi savunma hattını genç bir takviyeyle güçlendirdi.
JOAO PEDRO DA MATA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeşil-beyazlı ekip, Brezilya'nın Flamengo kulübünde forma giyen Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İmza töreni, stadyum içerisinde bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilirken, törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Joao Pedro Da Mata'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNADI
20 yaşındaki stoper, altyapısından yetiştiği Flamengo formasıyla dikkat çeken performans sergilerken Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.
Genç savunmacının Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyeceği açıklandı.