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Kaynak: Haber Merkezi



Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Konyalı İş İnsanları Birlikteliği Derneği’nin (KONYA-BİR) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde Kerim Yapar ve ekibi üç yıllığına göreve seçildi.

KONYALI İŞ İNSANLARI KONYA-BİR ÇATISI ALTINDA BULUŞTU

Konyalı İş İnsanları Birlikteliği Derneği’nin (KONYA-BİR) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Ekim 2026 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan genel kurul, yaklaşık iki saat sürdü.

Genel kurulda katılımcıların önerisiyle İKEV Başkanı Fikri Mehmet Başar divan başkanlığına, Mehmet Kaşıkçı ve Mustafa Eken ise kâtip üyeliklere oy birliğiyle seçildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

FAALİYET RAPORU VE BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları kapsayan geçici yönetim kurulu faaliyet raporu Cihat Toksöz tarafından okundu. Rapor, genel kurula katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek geçici yönetim kurulu ibra edildi.

Önümüzdeki üç yıllık döneme ilişkin tahmini bütçe önerisi de Cihat Toksöz tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Bütçe önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

KERİM YAPAR VE EKİBİ ÜÇ YILLIĞINA SEÇİLDİ

Genel kurulda yapılan seçimlere tek listeyle gidildi. Yeşil listeyle seçime giren Kerim Yapar ve ekibi, üç yıllığına KONYA-BİR yönetimine seçildi.

Seçimin ardından konuşan KONYA-BİR Başkanı Kerim Yapar, derneğin kurumsal kimliğine vurgu yaptı. Yapar, yönetimde yer alan isimlerin geçici, KONYA-BİR’in kurumsal yapısının ise kalıcı olduğunu belirterek derneğin üyeleriyle birlikte sürekli gelişim göstereceğini ifade etti.

Yeni yönetim kurulunda Kerim Yapar, Halil Sarıbaş, Cihat Toksöz, Mustafa Davutoğlu, Resul İşler, Mustafa Ergi, Fatih Arslan, Saadet Halıcı, Mustafa Yalçınkaya, Mürsel Yavuz, Azmi Dikici, Mehmet Kocaoğlu, Emin Özoğul ve Mehmet Seyman yer aldı.

Denetim Kurulu ise Yusuf Oğuz Canbulat, Nafi Bircan, Muzaffer Güvenç, Havva Dilek Demirtaş, Metehan Kaydul ve Mehmet El’den oluştu.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU DA BELİRLENDİ

KONYA-BİR’in Yüksek İstişare Kurulu’nda Abdullah Işıklar, Abdüssamet Tıkı, Ali Çetinkaya, Ali Göker, Ali Ulvi Ülker, Durmuş Ali Kandak, Faruk Akkan, Fikri Mehmet Başar, Güngör Kaymak, Haluk Yum, Himmet Büyükbardakçı, İsmail Tengirşen, İstemi Damgacı, Kazım Taycı, Kudret Fikirli, Mehmet Han Çopur, Mehmet Kaşıkçı, Mehmet Örken, Muhammet İşler, Mustafa Uygar Kalaycı, Serkan Aktaş, Süleyman Akdaş, Şevket Taycı ve Yavuz Tekçe yer aldı.

Dilek ve temenniler bölümünde Metin Alper, Muzaffer Güvenç, Mustafa Ergi, Mürsel Yavuz, Abdüssamet Tıkı ve Divan Başkanı Fikri Mehmet Başar söz alarak birlik ve dayanışma vurgusu yapan konuşmalar gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir’in genel kurula yönelik tebrik telgrafları da katılımcılara okundu.

Toplantı öncesinde başlayan sohbet ve iş birliği görüşmeleri, genel kurulun sona ermesinin ardından da devam etti. Program, Konyalı iş insanlarının yeni iş fırsatları ve fikir alışverişi için bir araya gelmesine imkan sağladı.

KONYA-BİR yönetimi, genel kurulun ardından yaptığı değerlendirmede Konya’nın ekonomik gücünün iş insanlarının birlikte hareket etmesiyle daha da gelişeceğine dikkat çekti.