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Kaynak: Diğer

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Kasım 2020 tarihinde ihale edilen "Karapınar 500 Seyircili Spor Salonu" projesi, yüklenici firmanın taahhüt ettiği 9 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanamadı.

Birgün'ün haberine göre; kaba inşaat halinde kalan ve çatısı dahi yapılmadan yıllarca atıl bekletilen tesis, kamu projelerindeki ikmal ihaleleri ile artan maliyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

49,9 MİLYON LİRALIK İKMAL İHALESİ DÜZENLENDİ

Yarım kalan spor salonunun tamamlanması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1 Temmuz 2026 tarihinde "Karapınar 500 Seyircili Spor Salonu İkmal İşi" adı altında yeni bir ihale yaptı.

3 Ağustos 2026 tarihinde netleşen sonuçlara göre ikmal ihalesini, 49 milyon 947 bin TL teklif veren Ferhan Yapı ve ACR Grup iş ortaklığı kazandı.

MALİYET ALTI YILDA SEKİZ KATINA ÇIKTI

Yeni ihale takvimine göre 2027 yılının ortasında tamamlanması öngörülen tesis için harcanan toplam kaynak 56,9 milyon TL'ye ulaştı. 2020 yılında 7 milyon TL seviyesinde olan proje bütçesi, altı yıllık süreç içerisinde yaklaşık sekiz katına yükselmiş oldu.



Kaynak: Birgün