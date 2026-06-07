Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde hububat alım fiyatlarına tepki gösteren üreticiler, protesto eylemi gerçekleştirdi. Bölgedeki çiftçiler, açıklanan alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını ifade ederek duruma itiraz etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE ÜRETİCİLER ARASINDA GERİLİM
Eylem esnasında üreticilerin taleplerini dile getirdiği, hububat fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Öte yandan, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Üreticiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığı belirtildi.