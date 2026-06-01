Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ



Konya’nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen 55 yaşındaki F.B.itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin avlusunda bulunan su kuyusuna düşen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından bulunduğu kuyudan çıkarılan F. B’nın düşmeye bağlı olarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.