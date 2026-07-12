Kaza, D330 kara yolunun Karapınar Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli yönüne ilerleyen İ.K. idaresindeki 54 SE 981 plakalı çekici ve buna bağlı 54 SL 106 plakalı yarı römork, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına çıkarak devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tırda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.