Global Firepower tarafından açıklanan 2026 petrol rezervleri listesi, dünya enerji dengelerine ışık tuttu. Zirvede Venezuela yer alırken, birçok ülkenin ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu
2026 petrol rezervleri listesi yayımlandı. Zirvede değişiklik olmazken Türkiye’nin konumu dikkat çekti.Kaynak: Diğer
İlk 5 ülke belli oldu
1. Venezuela – 303 milyar 806 milyon varil
2. Suudi Arabistan – 258 milyar 600 milyon varil
3. İran – 208 milyar 600 milyon varil
4. Kanada – 170 milyar 300 milyon varil
5. Irak – 145 milyar 19 milyon varil
6-10 arası sıralama
6. Kuveyt – 101 milyar 500 milyon varil
7. Birleşik Arap Emirlikleri – 97 milyar 800 milyon varil
8. Rusya – 80 milyar varil
9. Libya – 48 milyar 363 milyon varil
10. ABD – 38 milyar 212 milyon varil
11-15 arası ülkeler
11. Nijerya – 36 milyar 890 milyon varil
12. Kazakistan – 30 milyar varil
13. Çin – 26 milyar 23 milyon varil
14. Brezilya – 12 milyar 715 milyon varil
15. Cezayir – 12 milyar 200 milyon varil
16-20 arası sıralama
16. Ekvador – 8 milyar 273 milyon varil
17. Norveç – 8 milyar 122 milyon varil
18. Angola – 7 milyar 783 milyon varil
19. Azerbaycan – 7 milyar varil
20. Meksika – 5 milyar 786 milyon varil
21-25 arası ülkeler
21. Umman – 5 milyar 375 milyon varil
22. Hindistan – 4 milyar 605 milyon varil
23. Vietnam – 4 milyar 400 milyon varil
24. Güney Sudan – 3 milyar 750 milyon varil
25. Malezya – 3 milyar 600 milyon varil
26-30 arası sıralama
26. Mısır – 3 milyar 300 milyon varil
27. Yemen – 3 milyar varil
28. Kongo Cumhuriyeti – 2 milyar 885 milyon varil
29. Suriye – 2 milyar 500 milyon varil
30. Uganda – 2 milyar 500 milyon varil
31-35 arası ülkeler
31. Birleşik Krallık – 2 milyar 500 milyon varil
32. Arjantin – 2 milyar 483 milyon varil
33. Endonezya – 2 milyar 480 milyon varil
34. Avustralya – 2 milyar 446 milyon varil
35. Kolombiya – 2 milyar 36 milyon varil
36-40 arası sıralama
36. Gabon – 2 milyar varil
37. Çad – 1 milyar 500 milyon varil
38. Sudan – 1 milyar 250 milyon varil
39. Peru – 858 milyon varil
40. Gana – 660 milyon varil
41-45 arası ülkeler
41. Romanya – 600 milyon varil
42. Türkmenistan – 600 milyon varil
43. Özbekistan – 594 milyon varil
44. Pakistan – 540 milyon varil
45. İtalya – 497 milyon 934 bin varil
Listenin son sıraları ve Türkiye
46. Danimarka – 441 milyon varil
47. Tunus – 425 milyon varil
48. Ukrayna – 395 milyon varil
49. Türkiye – 366 milyon varil