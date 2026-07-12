Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu

İlk 5 ülke belli oldu

1. Venezuela – 303 milyar 806 milyon varil

2. Suudi Arabistan – 258 milyar 600 milyon varil

3. İran – 208 milyar 600 milyon varil

4. Kanada – 170 milyar 300 milyon varil

5. Irak – 145 milyar 19 milyon varil