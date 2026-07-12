Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu

2026 petrol rezervleri listesi yayımlandı. Zirvede değişiklik olmazken Türkiye’nin konumu dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 1

Global Firepower tarafından açıklanan 2026 petrol rezervleri listesi, dünya enerji dengelerine ışık tuttu. Zirvede Venezuela yer alırken, birçok ülkenin ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 2

İlk 5 ülke belli oldu

1. Venezuela – 303 milyar 806 milyon varil
2. Suudi Arabistan – 258 milyar 600 milyon varil
3. İran – 208 milyar 600 milyon varil
4. Kanada – 170 milyar 300 milyon varil
5. Irak – 145 milyar 19 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 3

6-10 arası sıralama

6. Kuveyt – 101 milyar 500 milyon varil
7. Birleşik Arap Emirlikleri – 97 milyar 800 milyon varil
8. Rusya – 80 milyar varil
9. Libya – 48 milyar 363 milyon varil
10. ABD – 38 milyar 212 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 4

11-15 arası ülkeler

11. Nijerya – 36 milyar 890 milyon varil
12. Kazakistan – 30 milyar varil
13. Çin – 26 milyar 23 milyon varil
14. Brezilya – 12 milyar 715 milyon varil
15. Cezayir – 12 milyar 200 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 5

16-20 arası sıralama

16. Ekvador – 8 milyar 273 milyon varil
17. Norveç – 8 milyar 122 milyon varil
18. Angola – 7 milyar 783 milyon varil
19. Azerbaycan – 7 milyar varil
20. Meksika – 5 milyar 786 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 6

21-25 arası ülkeler

21. Umman – 5 milyar 375 milyon varil
22. Hindistan – 4 milyar 605 milyon varil
23. Vietnam – 4 milyar 400 milyon varil
24. Güney Sudan – 3 milyar 750 milyon varil
25. Malezya – 3 milyar 600 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 7

26-30 arası sıralama

26. Mısır – 3 milyar 300 milyon varil
27. Yemen – 3 milyar varil
28. Kongo Cumhuriyeti – 2 milyar 885 milyon varil
29. Suriye – 2 milyar 500 milyon varil
30. Uganda – 2 milyar 500 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 8

31-35 arası ülkeler

31. Birleşik Krallık – 2 milyar 500 milyon varil
32. Arjantin – 2 milyar 483 milyon varil
33. Endonezya – 2 milyar 480 milyon varil
34. Avustralya – 2 milyar 446 milyon varil
35. Kolombiya – 2 milyar 36 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 9

36-40 arası sıralama

36. Gabon – 2 milyar varil
37. Çad – 1 milyar 500 milyon varil
38. Sudan – 1 milyar 250 milyon varil
39. Peru – 858 milyon varil
40. Gana – 660 milyon varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 10

41-45 arası ülkeler

41. Romanya – 600 milyon varil
42. Türkmenistan – 600 milyon varil
43. Özbekistan – 594 milyon varil
44. Pakistan – 540 milyon varil
45. İtalya – 497 milyon 934 bin varil

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Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 11

Listenin son sıraları ve Türkiye

46. Danimarka – 441 milyon varil
47. Tunus – 425 milyon varil
48. Ukrayna – 395 milyon varil
49. Türkiye – 366 milyon varil

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