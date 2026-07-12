Atilla Yeşilada o yatırım aracını işaret etti: 'Yatırımcı akılalmaz şekilde kazıklanıyor'

Mükemmel Fırtınaya Rağmen Yıl Sonu Hedefi: "19.000 Puanı Görürüz!"

Borsada son dönemde yaşanan geri çekilmelerin küresel nedenlerini Fed tutanaklarına ve Japonya'daki tahvil krizine bağlayan Yeşilada, tüm bunlara rağmen iyimserliğini koruduğunu belirtti: "Tabii bu borsadaki son günlerdeki düşüşte bir Fed tutanakları, ikincisi daha önemlisi ve Türkiye'de hiç konuşulmayan Japonya yangın yeri. 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller getirileri 30 yıllık zirveye vardı ve hala yükseliyor. Japon yeni dünyanın en çok kullanılan carry trade parası. O özelliğini kaybederse bütün gelişmekte olan, hatta gelişmiş ülkelerde çeşitli enstrümanlarda çok büyük daha ağır bir mükemmel fırtına yaşadı borsa... Ama ben tezlerimi değiştirmedim. Sene sonu olmadan 19.000 puanı görürüz. Çünkü bunlar geçicidir, bir şekilde halledilecektir."