Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı programda Borsa İstanbul’daki yapısal bozulmaları, halka arz kuyruklarının piyasaya verdiği zararları ve Türkiye'nin dış politikadaki radikal makas değişimini masaya yatırdı.
Atilla Yeşilada o yatırım aracını işaret etti: 'Yatırımcı akılalmaz şekilde kazıklanıyor'
Ekonomist Atilla Yeşilada katıldığı Mesele Ekonomi YouTube yayınında, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden öne çıkan başlıklar hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Mevcut ekonomik koşulları da değerlendiren Yeşilada bir yatırım aracı için 'Yatırımcı kazıklanıyor' dedi.Züleyha Öncü
"Borsada Yaşananlar Harvard'da Ders Olur: Şirket Değerlemeleri Binlerce Katına Çıktı!"
Borsa İstanbul'daki fiyatlamaların mantık sınırlarını zorladığını belirten Atilla Yeşilada, piyasanın ahengini bozan düzinelerce şirket olduğunu söyledi: "Borsasında ne oluyor abi? Harvard İşletme Okulu'nda vaka analizi olarak kullanılabilecek bir şey. Çünkü herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Bazı şirketlerin değerlemeleri o şirketlerin cirosunun, karının artık hangi ölçüde bakarsan bak binlerce misine çıkmış.
Bu şirketler gayrikanuni bir şey yapıyor anlamına gelmiyor. Belki de yapılan her şey meşru ama çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor yurt dışı yatırımcılar açısından."
Yabancı endeks sağlayıcılarının Türkiye'yi dışlama riski taşıdığını vurgulayan Yeşilada, "Bir kısmı aynen MSCI veyahut da işte SP Dow Jones endeksini satın alır. E bu kağıtlarda likidite yok. Almaya kalksan fiyat daha da artıyor, zarara giriyorsun. İkincisi çok abartılı. Herhangi bir mantıklı nedenle anlaşılamayacak olan değerleme artışları yaşayan bir düzine, belki daha fazla şirket var.
Şimdi bunlar piyasanın ahengini bozuyor. Dünyada bir ülkenin borsasına BIST 100, BIST 30 veyahut da işte o ülkenin şeyi Nifty 50, Footsie 100 şeklinde bakılır. Ama senin endeksin o borsanın gerçeklerini veya ülkenin ekonomik yapısını yansıtmadığı anda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bu yüzden adamlar açık açık söylüyor, 'atacağız sizi' diye" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"SPK ve Borsa İstanbul Sessiz, 5-6 Milyar Dolar Yabancı Sermaye Boşalabilir!"
Denetleyici kurumların sessiz kalmasını eleştiren ünlü ekonomist, olası bir endeks dışı bırakılma senaryosunun faturasını çıkardı: "İlginç olanı şu; yani SPK ve Borsa İstanbul'dan hiçbir açıklama gelmiyor. İyi veya kötü, yani 'haksızsınız, aslında durum böyledir, biz tetkik ettik' gelmiyor.
Atsalar ne olur? Ya atsalar ilk aşamada çok kötü olur. Yani ben en az milyar dolar pasif yönetilen fonların hisse senedi boşaltacağı korkusu içindeyim. Aktifler içinde de az çok endeksi yakalamaya çalışan fonlar var. Bunlarla birlikte satışlar 5-6 milyar dolar yabancı mal boşaltabilir. Yani bu çok korkutucu bir şey. Kasım ayına kadar bu gerçekleşebilir."
Borsanın şeffaflıktan uzaklaşmasının kendisini üzdüğünü belirten Yeşilada, "Ondan sonra Frontier Market statüsüne düşersek oranın ayrı hevesleri var, oradan ayrı bir para gelir. Ama bu Türkiye açısından utanç verici bir şey. Yani ben 1990'dan 2001 yılına kadar borsada çalıştım ve kusura bakmayın yani biz orada borsayı şeffaflaştırmak, dünya standartlarına getirmek için çok büyük bir çaba verdik. Ben değil yani binlerce arkadaşımız... E bu hale gelmek gerçekten üzüntü" dedi.
Halka Arz Kuyrukları Çıldırtıyor, Yatırımcı Akılalmaz Şekilde Kazıklanıyor!"
Halka arzların piyasa dengelerini altüst ettiğini savunan Yeşilada, denetim organlarına çağrıda bulundu: "Bu halka arzlar çıldırtıyor beni. Bireysel menfaatlerle kurumsal ya da toplumsal menfaatlerin zıtlaştığı bir ortam. Her şirket halka arz edilmek ister, bu şekilde sermaye toplamak ister. İyi ama bunların hepsini arka arkaya yaptığında ve bunlar yabancıların katılabileceği büyüklükte halka arzlar değil. E ne oluyor? Millet ikinci piyasadaki malını satıyor, gidiyor halka arz kuyruğuna girip parasını oraya bağlıyor.
E ikinci piyasa düşüyor devamlı. Bu halka arz edilen şirketler için de iyi değil. Eğer o tahta halka arz edildikten sonra borsa deyimiyle 'sahibi yoksa' halka arz değerinin altına düşer. Yatırımcı zaten mağdur edilmiş. Yani şu anda akılalmaz bir şekilde kazıklanıyorlar.
Kimse hiçbir şey yapmıyor ya. Bari Cumhurbaşkanı Denetim Ofisi filan devreye gelsin, yani bize bir açıklama getirsinler."
Mükemmel Fırtınaya Rağmen Yıl Sonu Hedefi: "19.000 Puanı Görürüz!"
Borsada son dönemde yaşanan geri çekilmelerin küresel nedenlerini Fed tutanaklarına ve Japonya'daki tahvil krizine bağlayan Yeşilada, tüm bunlara rağmen iyimserliğini koruduğunu belirtti: "Tabii bu borsadaki son günlerdeki düşüşte bir Fed tutanakları, ikincisi daha önemlisi ve Türkiye'de hiç konuşulmayan Japonya yangın yeri. 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller getirileri 30 yıllık zirveye vardı ve hala yükseliyor. Japon yeni dünyanın en çok kullanılan carry trade parası. O özelliğini kaybederse bütün gelişmekte olan, hatta gelişmiş ülkelerde çeşitli enstrümanlarda çok büyük daha ağır bir mükemmel fırtına yaşadı borsa... Ama ben tezlerimi değiştirmedim. Sene sonu olmadan 19.000 puanı görürüz. Çünkü bunlar geçicidir, bir şekilde halledilecektir."
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