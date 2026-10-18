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Kaynak: AA

Konya’da faaliyet gösteren AKINROBOTICS, yeni nesil insansı robotu AKINCI-5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Motorundan yazılımına, devre kartlarından yapay zekâsına kadar şirket bünyesinde geliştirilen robot, 19 eklemli yapısı, dinamik denge kontrolü ve entegre yapay zekâ birimleriyle öne çıkıyor. AKINCI-5, serinin yürüyebilen ilk seri üretim modeli olarak tanımlanıyor.

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN ÇALIŞIYOR

Herhangi bir harici bulut sistemine ya da internet bağlantısına ihtiyaç duymayan AKINCI-5, üzerindeki yerleşik bilgisayarlar sayesinde otonom olarak çalışıyor. Değiştirilebilir batarya mimarisine sahip robot, yarım saatlik şarjla 1,5 saat boyunca kesintisiz işlem yapabiliyor.

ÇAĞ: MOTORLAR, REDÜKTÖRLER VE KARTLAR ŞİRKET BÜNYESİNDE ÜRETİLİYOR

AKINROBOTICS Üretim Koordinatörü Emre Çağ, 2019'da “AKINCI P” modeliyle başlayan sürecte önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi. Çağ, yerli üretimin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

“Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve güç kartları tamamen kendi bünyemizde üretiliyor. Bu durum bize ciddi bir esneklik ve üretim bağımsızlığı sağlıyor. Robotlarımız bulut üzerinden değil, bünyesindeki yerleşik bilgisayarlar vasıtasıyla kontrol ediliyor. Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü.”

İNSANLARIN ZORLANDIĞI İŞ KOLLARINDA GÖREV ALMASI HEDEFLENİYOR

128 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığında tasarlanan AKINCI-5, 19 serbestlik derecesine sahip eklem yapısıyla insan hareketlerini taklit edebiliyor. Fiziki sınırları dâhilinde farklı görevlere uyarlanabilen robotun; yorucu, tekrarlayan, yüksek güç gerektiren ya da tehlikeli iş kollarında kullanılması hedefleniyor.

Dans etmekten spor aktivitelerine kadar geniş bir yelpazede eğitilebilen AKINCI-5'in, 2027'nin sonuna doğru ticari satışa sunulması planlanıyor.