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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen hedeflere yönelik olarak 10 ekip ve 28 personelin katılımıyla 4 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda fuhuş gelirlerinin kaydedildiği bir defter, 3 uyuşturucu hap, bir miktar toz uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 323 bin lira ve 61 Katar riyali ele geçirildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

"Fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda fuhuş yaptığı saptanan Özbekistan uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla bağlantılı 13 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

LOKALDE KUMAR OYNAYANLARA PARA CEZASI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir diğer hedefi ise Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir lokal oldu. Kumar oynatıldığı belirlenen adrese yapılan baskında, kumar için "yer ve imkan sağlama" suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Kumar masasında yakalanan 29 kişiye ise kabahatler kanunu uyarınca toplam 336 bin 516 lira idari para cezası uygulandı.