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İstanbul Valisi Davut Gül, megakenti olumsuz etkileyen sağanak yağışlar sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

'DERE YATAĞINDAKİ YAPILARIN YIKIMINA BAŞLIYORUZ'

Dere yataklarında bulunan yapılara dair yeni karar aldıklarını duyuran Gül, "Dere yatağındaki yapıların yıkımına başlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmek istiyoruz. Pazartesi günü de hemşehrilerimize yapacağımız yardımları hesaplarına yatıracağız. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak." dedi.

Vali Gül, selde hayatını kaybedenlerden birisinin Türkmenistan vatandaşı, ikisinin ise Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Vali Gül, bugün ve yarın için büyük bir yağış beklemediklerinin altını çizerken, pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair ise "Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Henüz elektrik verilemeyen yerler var, tedbir amaçlı elektrik veremiyoruz. Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.