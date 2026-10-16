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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayındaki 156 bin 918 seviyesinden 142 bin 390’a düştü. Konut satışları yıllık bazda yüzde 9,3 azaldı.

Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 gerileyerek 1 milyon 92 bin 919 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 15,3 DÜŞTÜ

Eylül ayında ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 artarak 51 bin 519’a yükseldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871’e geriledi.

Toplam satışların yüzde 36,2’sini ilk el, yüzde 63,8’ini ikinci el konutlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el satışlar ise yüzde 10 azalışla 733 bin 6 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397’ye ulaştı. Diğer konut satışları ise yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4, diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında ipotekli konut satışları yüzde 24,7 artışla 212 bin 210’a yükseldi. Aynı dönemde diğer konut satışları yüzde 12,5 azalarak 880 bin 709’a geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 9,9 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 oldu. Yabancılara satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308’e geriledi.

Eylül ayında en fazla konut satışı 388 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya’yı 166 konutla Irak, 162 konutla Almanya vatandaşları izledi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre eylülde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artarken ikinci el satışlar yüzde 15,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 5,5 yükseldi. İkinci el konut satışlarında aylık bazda değişim görülmedi.

İŞ YERİ SATIŞLARI EYLÜLDE YÜZDE 3,8 AZALDI

Türkiye genelinde eylül ayında 17 bin 345 iş yeri satıldı. İş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 geriledi.

İlk el iş yeri satışları yüzde 13,2 artarak 5 bin 789’a çıkarken ikinci el satışlar yüzde 10,5 azalarak 11 bin 556’ya düştü.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 37,7 artışla 683’e yükseldi. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 5 azalarak 16 bin 662 olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde toplam iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 5,1 düşüşle 135 bin 543 oldu. Bu dönemde ilk el iş yeri satışları yüzde 4,2 artarak 40 bin 632’ye yükselirken ikinci el satışlar yüzde 8,6 azalarak 94 bin 911’e geriledi.

İpotekli iş yeri satışları yılın ilk dokuz ayında yüzde 61,8 artışla 6 bin 35’e ulaştı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık yüzde 13,2 artarken ikinci el satışlar yüzde 10,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el iş yeri satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi, ikinci el satışlar yüzde 1 geriledi.