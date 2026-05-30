Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 27 AHC 303 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerinin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.