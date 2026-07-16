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Kaynak: İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya - Altınözü kara yolu üzerindeki Kuruyer Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine savrularak şarampole devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu adeta hurda yığınına döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışması neticesinde kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.