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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan elektrikli bisiklet yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Elektrikli bisiklette bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler zorlu arazide zamanla yarıştı.

YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Yeniceköy ile Esenköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Esenköy Mahallesi'nden Yeniceköy yönüne ilerleyen 17 yaşındaki Cuvan D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan elektrikli bisiklet, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Cuvan D. ile arkasında bulunan Recep Tayyip E. (12) ve İsmail D. (15) yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ UÇURUMDAN ÇIKARDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumda mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, elektrikli bisikletin kontrolden çıkmasına neden olan olayın tüm yönleriyle araştırılması için kazayla ilgili inceleme başlattı.