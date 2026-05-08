ABD merkezli gıda şirketi Del Monte’nin iflas koruma sürecine girmesi, California’daki şeftali üreticilerini zor durumda bıraktı. Şirketin üretim tesislerini kapatmasıyla birlikte bölgedeki tarım ekonomisinde ciddi kayıp yaşanacağı belirtiliyor.

Del Monte’nin “Chapter 11” kapsamında iflas koruma başvurusu yapmasının ardından Modesto ve Hughson’daki tesislerini kalıcı olarak kapatma kararı aldığı açıklandı. Şirketin üreticilerle yaptığı uzun vadeli alım sözleşmelerini feshetmesi, binlerce dönümlük tarım arazisini doğrudan etkiledi.

Yaşanan gelişmeler sonrası California Tarım Bakanlığı, üreticilere yönelik destek paketi hazırladı. Plan kapsamında yaklaşık 3 bin dönümlük alanda bulunan 420 bin şeftali ağacının söküleceği belirtildi.

Bakanlığın, söküm ve arazi temizleme işlemleri için çiftçilere 9 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacağı ifade edildi. Bu destekle üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

50 BİN TON ÜRÜN ALICISIZ KALDI

Del Monte’nin meyve konservesi birimini satın alan Pacific Coast Producers şirketinin bazı üreticilerle yeniden anlaşma yaptığı ancak toplam üretimin büyük bölümünün açıkta kaldığı kaydedildi.

Sektör kaynaklarına göre yaklaşık 50 bin ton şeftali için alıcı bulunamadı. Pazarlanamayan ürünlerin imha edileceği belirtilirken, uzmanlar yaşanan krizin bölgedeki tarımsal üretim üzerinde uzun süreli etkiler bırakabileceği uyarısında bulundu.