Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Gürlek, İstanbul’daki kokain ağının büyük ölçüde çözüldüğünü ifade etti.

KOKAİN HARİTASININ ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Uyuşturucu şebekelerinin zincirleme bir sistemle hareket ettiğini belirten Bakan Gürlek, kullanıcıdan başlayıp sokak satıcısı ve organizasyonun tepe isimlerine kadar uzanan yapının adım adım ortaya çıkarıldığını söyledi.

Gürlek, “İstanbul’a gelen kokain miktarı, kimlerin getirdiği ve 6 büyük dağıtıcıyı tek tek bulduk. Emniyet ve Jandarma ile çok ciddi çalışmalar yürüttük” dedi.

“UYUŞTURUCU KULLANMA YAŞI DÜŞTÜ”

Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çeken Gürlek, tüm başsavcılıkların bu konuda yoğun hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Gençlerin ciddi bir uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Gürlek, mevcut yasal düzenlemelerde değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

YENİ YASAL DÜZENLEME MESAJI

Şu anki uygulamada “içicilik” kapsamında değerlendirilen kullanım suçlarında çoğunlukla denetimli serbestlik kararı verildiğini aktaran Gürlek, bu alanda yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Uyuşturucunun gençlerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Gürlek, “Bu konuda mücadele etmemiz gerekiyor. Yasal düzenleme de yapacağız” dedi.

"GENÇLER ÜNLÜLERİ ÖRNEK ALMASIN"

Uyuşturucu soruşturmalarında adı geçen ünlü isimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürlek, kullanıcıların soruşturma zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, “Kullanıcı size kimden aldığını söylüyor. Oradan torbacıya, ana dağıtıcıya ve uyuşturucuyu ülkeye sokan yapıya ulaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerin sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimleri örnek almaması gerektiğini dile getiren Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini kaydetti.