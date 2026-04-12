Kaliforniya’nın Modesto kentinde, markanın "kalbi" olarak nitelendirilen dev üretim tesisi 7 Nisan itibarıyla faaliyetlerini tamamen durdurdu. Tesis için uygun bir alıcı bulunamaması üzerine alınan kapatma kararı, 765 çalışanın işine son verilmesine neden oldu. Fabrika önünde toplanan işçilerin hüznü, sadece bir iş kaybını değil, aynı zamanda Amerikan mutfak mirasının bir parçasının yok oluşunu simgeliyordu.

TARIM EKONOMİSİNDE DOMİNOS ETKİSİ

Del Monte’nin çöküşü sadece fabrika duvarları arasında kalmadı. Yıllardır mahsulünü bu gıda devine satan yerel çiftçiler, en büyük alıcılarını kaybetmenin şokunu yaşıyor. Tedarik zincirindeki bu kırılmanın, bölgedeki tarım ekonomisinde ciddi bir sarsıntıya yol açması ve tarladaki mahsulün geleceğini tehlikeye atması bekleniyor.

BORÇ SARMALI VE 40 YIL SONRA GELEN "ACI" BİRLEŞME

2025 yılındaki iflas koruma (Chapter 11) başvurusuyla bir çıkış yolu arayan şirket, biriken borç yükü ve artan operasyonel maliyetler karşısında daha fazla direnç gösteremedi. Şirketin varlıkları parçalanarak satılırken, markanın en değerli bölümleri 285 milyon dolarlık bir anlaşmayla Fresh Del Monte Produce tarafından satın alındı.

Bu hamle, markanın 40 yıl aradan sonra yeniden tek çatı altında toplanmasını sağlasa da, yönetim kanadından gelen "inovasyon ve büyüme" mesajları, işsiz kalan emekçiler için teselli olmaktan çok uzak kaldı.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI KONSERVE DEVİNİ TAHTINDAN ETTİ

Sektör analistlerine göre Del Monte’nin vedası sadece yanlış finansal yönetimle açıklanamaz. Modern tüketicinin işlenmiş ve konserve gıdalardan uzaklaşarak taze ve organik ürünlere yönelmesi, geleneksel konserve devlerini pazarın dışına itiyor. Artan maliyetler ve lojistik krizleri de eklenince, 140 yıllık bir çınar bile değişim rüzgarına karşı duramadı.