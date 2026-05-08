Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de finalistler belli oldu.

Bugün yarı final eşleşmelerinde oynanan 4 rövanş karşılaşması da nefes kesti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECEYE GERİ DÖNÜŞLER DAMGA VURDU

İlk maçta Braga'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Freiburg rövanşta rakibinin erken bir kırmızı kartla 10 kişi kalmasının avantajını kullanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Gecenin en ağır sonucu ise Aston Villa-Nottingham Forest maçında ortaya çıktı. Unai Emery'nin öğrencileri 1-0 mağlup oldukları Nottingham Forest'ı Villa Park'ta 4-0'lık net bir skorla yenerek final biletini kaptı.

Böylelikle ilk maçlarını kaybeden iki takım da geri dönüş gerçekleştirerek finalde rakip oldu.

20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg kozlarını paylaşacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE TARİHİ FİNAL

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk büyük zorlukları aşarak çıktığı yarı final turunda Crystal Palace'a iki maçı da kaybederek elendi. İlk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar rövanşta da Londra'da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace adını finale yazdırdı.

Konferans Ligi'nde diğer yarı final eşleşmesinin galibi ise Samsunspor'u son 16 turunda eleyen Rayo Vallecano oldu. İki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan İspanyol temsilcisi finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Crystal Palace-Rayo Vallecano Konferans Ligi finali ise Almanya'nın Leipzig kentinde 27 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.