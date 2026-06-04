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Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo’nun ilçede planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran’da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu konseri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit hedef göstermişti.

MOHSEN NAMJOO KARİYERİ

New York Times tarafından “İran’ın Bob Dylan’ı” olarak nitelendirilen Mohsen Namjoo, 1976 yılında İran’da dünyaya geldi. Edebiyat ve müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ailesinin yönlendirmesiyle müzik eğitimi almaya başladı.

Eğitimine Tahran Üniversitesi’nde devam eden Namjoo, giriş sınavını kazanabilmek için bir enstrüman çalmak zorunda kaldı ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle yalnızca setar çalabildi. Klasik ve geleneksel İran müziği üzerine yoğunlaşan sanatçı, zamanla bu müziği modern tarzlarla birleştirerek kendine özgü bir sentez oluşturdu.

Bu yaklaşımı bazı çevreler tarafından kabul görmezken, eğitim sürecinde çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaştı. İran müziğine getirdiği yenilikçi yorumlar nedeniyle üniversite eğitimine devam edemedi.

2000’li yıllardan itibaren rock ve caz müzikle de ilgilenmeye başlayan Namjoo, bu türleri geleneksel İran müziğiyle harmanlayarak özgün bir tarz geliştirdi. 2006 yılından itibaren özel konserler vermeye başladı.

2009 yılında “Şems” adlı eserinde Kur’an’dan alıntılar yaptığı gerekçesiyle İran yasalarına aykırı davrandığı iddiasıyla yargılandı ve “Kur’an’ı karalama” suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.