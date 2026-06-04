Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransız-İranlı yazar, çizer ve yönetmen Marjane Satrapi'den üzücü haber geldi. Uluslararası alanda büyük ilgi gören grafik romanı Persepolis ile tanınan Satrapi'nin 56 yaşında Paris'te yaşamını yitirdiği açıklandı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Satrapi'nin ölüm haberini ailesi paylaştı. Aile tarafından yapılan açıklamada, sanatçının geçen yıl hayatını kaybeden eşi Mattias Ripa'nın ardından derin bir üzüntü yaşadığı belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARINDA EŞİNE DUYDUĞU ÖZLEMİ ANLATTI

Satrapi'nin sosyal medya hesabındaki son gönderilerinde, bir yıl önce kaybettiği eşi için duygusal mesajlar paylaştığı görüldü. Ünlü sanatçı, paylaşımlarında "Hayatımın aşkını kaybettim" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN DEVRİMİ SONRASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Marjane Satrapi'yi dünya çapında tanınan bir isim haline getiren Persepolis, sanatçının kendi yaşam öyküsünden izler taşıyor. Eser, 1979 İran Devrimi sonrasında ülkede değişen siyasi ve toplumsal koşullar altında geçen çocukluk ve gençlik yıllarını konu alıyor. Kitapta ayrıca ailesinin kararıyla Avrupa'ya gönderilen genç bir kızın sürgün ve kimlik arayışı da anlatılıyor.

Satrapi'nin aynı adlı grafik romanından uyarlanan animasyon film, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan yapım, aynı yıl En İyi Animasyon Film dalında Oscar adaylığı elde ederek uluslararası başarı kazandı.

FRANSA'NIN ONUR NİŞANINI KABUL ETMEDİ

Satrapi, 2025 yılında Fransa'nın en önemli devlet nişanlarından biri olan "Légion d'honneur" ödülünü geri çevirmişti. Kararına gerekçe olarak Fransa'nın İran politikalarına yönelik eleştirilerini gösteren sanatçı, özellikle İran'dan ayrılmak isteyen muhaliflere uygulanan vize politikalarına tepki göstermişti.

Edebiyat, çizgi roman ve sinema dünyasında önemli bir iz bırakan Marjane Satrapi'nin vefatı, sanat çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.