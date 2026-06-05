Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayınında Dilan Polat ve Engin Polat ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Polat ailesinin sosyal medya üzerinden büyüyen bir fenomen haline geldiğini belirten Özdemir, yaşanan adli süreçlere ve kamuoyundaki tartışmalara rağmen ailenin gündemden düşmediğini ifade ederek, bu durumu "sosyal medya hastalığı" olarak nitelendirdi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Dilan Polat'la ve bu Engin Polat'larla biz çok konuştuk ama artık uzun bir süredir yer vermiyoruz. Çünkü, bu aileyle baş etmek kolay değil. Yani bu aile, sosyal medyada doğdu, büyüdü.

"BU AİLE, SOSYAL MEDYA HASTALIĞINA YAKALANMIŞ"

Hatta bizim "Enerci" adında, Enerci 1. bölüm yaptık. Çünkü 2. bölümün böyle geleceğini biliyoruz yani, daha devam ediyor ya, 2. bölümünü hazırlıyoruz yani şu anda.

Bu aile, sosyal medya hastalığına yakalanmış. Ama bunun ticari faydasını da gören, oradan da faydalarını alan ve ister cezaevine düşsün, ister rezil olsun, ister gözaltına alınsın, ister boşanmaya kalksın, isterse birisi öldürülsün, iflah olmayan bir aile. Bir hastalık bu, bu aile için yani.