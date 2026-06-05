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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye Al Ahli'den Merih Demiral yanıtı geldi.

HAKAN SAFİ MİLLİ YILDIZLA ANLAŞTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Merih Demiral transferiyle ilgili konuşan Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.

AL AHLI'DEN MERİH DEMİRAL PAYLAŞIMI

Bunun üzerine milli oyuncunun formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Ahli resmi sosyal medya hesabından Merih Demiral'ın kazandığı kupalarla çekildiği bir fotoğrafı '"Demiral baştan sona Al Ahli'li" notuyla paylaştı.