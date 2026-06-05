Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı

Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı

ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze konuşlandırma planlarının geleceği belirsizliğini korurken, Trump yönetiminin Tomahawk füzelerinin sevkiyatını iptal etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

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Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı - Resim: 1

Politico'nun haberine göre, iki Avrupalı ve bir ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin Almanya'ya füze gönderme konusundaki planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı - Resim: 2

Yetkililer, ABD'nin Almanya'ya füze konuşlandırma çabasını sürdürmesi durumunda Rusya'nın misilleme yapacağından endişe duyduğu gerekçesiyle Berlin yönetimine Tomahawk füzelerini gönderme planını iptal edeceği iddiasını paylaştı.

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Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı - Resim: 3

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mayıs başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini belirtmişti.

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Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı - Resim: 4

Eski ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl önceki NATO zirvesinde Almanya'ya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözünü vermişti.

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Trump'tan Avrupa'yı sarsan Tomahawk hamlesi: ABD basını yazdı - Resim: 5

Menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl konuşlandırılması planlanıyordu.

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Kaynak: AA
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