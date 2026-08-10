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Kaynak: AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre saldırının hedefi, Kuzey Kivu’ya bağlı Lubero bölgesindeki Mambimbi-Isigo köyü oldu. ADF üyelerinin gerçekleştirdiği saldırı sırasında çok sayıda ev ile bölge sakinlerine ait eşyalar ateşe verildi.

Saldırıda aralarında 2 kadının bulunduğu en az 15 sivil yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölge halkından çok sayıda kişi, güvenlik endişesi nedeniyle Njiapanda kentine ve daha emniyetli çevre bölgelere sığındı.

ADF, 1990’ların sonlarından itibaren Uganda ile KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplardan biri olarak biliniyor. Örgütün, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi oluşumların eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulduğu belirtiliyor.

ADF’nin 2014 yılından bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.