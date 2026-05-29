Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaseya, salgında şu ana kadar 1.077 vaka tespit edildiğini, bunlardan 246’sının hayatını kaybettiğini bildirdi. Komşu Uganda’da da 8 vakanın görüldüğünü belirten Kaseya, Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Somali’nin de yüksek risk altında olduğunu ifade etti.

SALGIN HALEN AKTİF

Salgının halen aktif olduğunu vurgulayan Kaseya, vaka sayısında artış beklendiğini söyledi. Temaslı takibi, gözetim eksiklikleri ve laboratuvar kapasitesindeki yetersizliklerin mücadeleyi zorlaştırdığını da belirtti.

KDC’nin Ituri eyaletinde 15 Mayıs’ta ilan edilen salgının, nadir görülen “Bundibugyo” Ebola varyantından kaynaklandığı ve onaylanmış bir aşı ya da tedavisinin bulunmadığı kaydedildi.

EBOLA’NIN GEÇMİŞİ VE KÜRESEL ETKİSİ

Ebola virüsünün 1976’dan bu yana Afrika’da çeşitli salgınlara yol açtığı, özellikle 2014-2017 Batı Afrika salgınında 30 bin kişinin enfekte olduğu ve 11 binden fazlasının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.