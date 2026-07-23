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Bakırköy Belediyesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, yeşil alan miktarını çoğaltmak ve mahalle düzeyinde sosyal etkileşimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kapsamlı bir revizyon sürecinden geçirilen Yenimahalle Vefa Parkı, düzenlenen görkemli bir törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplamda bin 863 metrekarelik alana sahip olan park; çocuk oyun alanı, fitness alanı, peyzaj düzenlemeli yeşil alanları, çok amaçlı spor sahası ve yürüyüş yoluyla mahalle sakinlerine modern ve nitelikli bir yaşam alanı vadediyor.

Kentsel donatı alanlarının yenilenmesi projesi dahilinde baştan sona elden geçirilen Yenimahalle Vefa Parkı, estetik ve fonksiyonel ögeleri bir araya getiriyor. Günümüz kent ihtiyaçları ve mahalle sakinlerinin farklı yaş gruplarındaki beklentileri dikkate alınarak tasarlanan park, altyapısından zemin kaplamalarına, aydınlatma elemanlarından kent mobilyalarına kadar tamamen modernize edildi.

HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL FONKSİYONEL ALANLAR

Yenilenen park alanında her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği detaylar özenle planlandı. Çocukların güvenli, sağlıklı ve neşeli bir ortamda oyun oynayabilmeleri amacıyla 330 metrekarelik özel bir çocuk oyun alanı kurgulandı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen komşular için hazırlanan 495 metrekarelik peyzajlı yeşil alan dinlenme ve sosyalleşme imkanı tanırken, 155 metrekarelik yürüyüş yolu ise günlük spor ve gezinti aktivitelerine katkı sağlıyor.

Gençlerin ve spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek adına park içerisine 400 metrekarelik çok amaçlı bir spor sahası kazandırıldı. Hem basketbol hem de voleybol branşlarının ortak kullanımına uygun biçimde inşa edilen bu saha, mahalledeki gençlerin enerjilerini sağlıklı bir ortamda sergileyebilmeleri için tasarlandı. Parktaki oyun ve spor alanlarının tamamında güvenlik standartları üst seviyede tutularak ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri bir çevre meydana getirildi.

BAŞKAN AYŞEGÜL OVALIOĞLU: PARKLARIMIZ MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN KALBİDİR

Bakırköy Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Yenimahalle Vefa Parkı, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen coşkulu bir törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Törene belediye yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yenimahalle Vefa Parkı’mızı yenilenen yüzüyle komşularımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 863 metrekarelik alana sahip parkımızı; çocuk oyun alanı, fitness alanı, yeşil alanları, spor sahası ve yürüyüş yoluyla mahalle sakinlerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniledik.

Bizim için parklar yalnızca yeşil alanlardan ibaret değil. Çocuklarımızın büyüdüğü, gençlerimizin spor yaptığı, komşularımızın bir araya geldiği ve mahalle kültürünün yaşatıldığı ortak yaşam alanlarıdır. Bakırköy’ümüzün her mahallesinde daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha nitelikli kamusal alanlar oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki kamusal alanların niteliğini artırma hedefi doğrultusunda benzer yenileme ve peyzaj projelerini diğer mahallelerde de hayata geçirmeyi sürdürüyor. Yenimahalle Vefa Parkı, sunduğu zengin kullanım olanaklarıyla Bakırköy'de mahalle dayanışmasını ve komşuluk bağlarını güçlendiren örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak öne çıkıyor.