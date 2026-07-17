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Kaynak: DHA

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde oturan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan arbede sırasında 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden polis memuru B.A. yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.