Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde oturan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Komşuluk bitti, amansız kavga başladı: Polis bile ayıramadı: 11 yaralı - Resim : 1

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan arbede sırasında 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden polis memuru B.A. yaralandı.

Komşuluk bitti, amansız kavga başladı: Polis bile ayıramadı: 11 yaralı - Resim : 2

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Komşuluk bitti, amansız kavga başladı: Polis bile ayıramadı: 11 yaralı - Resim : 3