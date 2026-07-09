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Kaynak: İHA

Yunanistan Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir F-16 savaş uçağı, havada meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle Zante Adası'nda konumlanan Zakynthos Havaalanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Tekerleklerin yere temas etmesinin ardından kaza kırıma uğrayan askeri uçakta yangın çıktı. Havalimanında hazır bekleyen acil müdahale birimleri, alevleri kontrol altına almak için hızla çalışmalara başladı.

Yunan medyasında paylaşılan detaylara göre, Araxos Hava Üssü’nden kalkış yapan uçağın pilotu, eğitim uçuşu esnasında kokpitte beliren yangın ikazı üzerine rotasını değiştirerek acil iniş kararı aldı. Kazadan yara almadan kurtulan pilotun genel sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebini belirlemek adına inceleme başlatıldı.

Zakynthos Havaalanı'nda yaşanan bu kaza nedeniyle pist geçici olarak uçuşa kapatıldı. Havalimanına iniş yapması planlanan diğer uçaklar, güvenlik önlemleri doğrultusunda bölgedeki alternatif havalimanlarına sevk edildi.