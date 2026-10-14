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Kaynak: Haber Merkezi

Bulgaristan’da sonbaharın ortasında yaşanan sıcaklık düşüşü, ülkenin yüksek rakımlı bölgelerinde kış koşullarını beraberinde getirdi. Dağlık alanlarda etkisini gösteren kar yağışı, geniş bölgelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Musala’da ölçülen kar kalınlığı bazı noktalarda 20 santimetreye kadar çıktı. Rodop Dağları üzerindeki Prevala, Rozhen ve Pamporovo geçitlerinde de hafif yoğunlukta, yer yer sulu kar şeklinde yağış görüldü.

Smolyan Bölge Karayolları İdaresi temsilcileri, Bulgaristan Haber Ajansı BTA’ya verdikleri bilgide, mevcut yağışın kara ulaşımını aksatacak boyuta ulaşmadığını belirtti.

Görevli kurtarma ekipleri ise Pamporovo kayak merkezinin bulunduğu bölgede sıcaklığın sıfır dereceye inmesiyle yaklaşık 2 santimetrelik kar örtüsü oluştuğunu duyurdu.

Kar yağışının etkili olduğu diğer noktalar arasında Vitosha ve Rila dağlarının zirveleri de yer aldı. Kameralara yansıyan görüntüler, Vitosha Dağı ile Rila Dağları’nda bulunan Borovets çevresinin karla örtüldüğünü ortaya koydu.

Bölgedeki yüksek kesimlerde termometrelerin sıfır dereceyi gösterdiği, hafif kar yağışının belirli aralıklarla devam ettiği bildirildi.