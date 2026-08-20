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Kaynak: AA

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. Bir kentte daha vaka görüldü. Orta Yunanistan'da ilk vaka Thiva kentinde tespit edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 65 yaşın altında, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Thiva Hastanesine başvuran bir kişinin, yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vakanın tespit edilmesinin ardından Orta Yunanistan Bölge Yönetimine bağlı ekipler, Thiva çevresinde sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışmaları başlattı.

VAKA SAYISI 157'YE ÇIKTI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 12-19 Ağustos'ta ülkede 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 157'ye çıktı.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son bir haftada 4 artarak 13'e ulaştığı belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil virüsü, çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir enfeksiyondur. Virüsün ana döngüsünde kuşlar ve sivrisinekler rol oynarken, insanlar ve atlar genellikle virüsün bulaşmasında “tesadüfi konak” olarak kabul edilir.

Enfekte olan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmez. Belirti ortaya çıktığında ise ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı ve döküntü gibi şikayetler görülebilir. Az sayıda vakada virüs sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir. Yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır hastalık riski daha yüksektir.

KORUNMANIN YOLU SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI ÖNLEMEK

Batı Nil virüsüne karşı korunmada temel yöntem sivrisinek ısırıklarından kaçınmak. Özellikle sivrisineklerin yoğun olduğu dönemlerde uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, uygun böcek kovucuların kullanılması ve ev çevresinde sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor.

Batı Nil virüsü için insanlarda hastalığı önleyen rutin bir aşı bulunmuyor. Şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, bilinç değişikliği, ense sertliği veya nörolojik belirtiler gelişmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.