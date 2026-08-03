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Kaynak: AA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre 64 yaşındaki Y.D., yanında bulunan pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

POMPALI TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR İKİ KİŞİYİ YARALADI

Açılan ateş sonucu M.C. (54) ile T.D. (31), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Kavga sırasında 13 yaşındaki G.D. ise atılan taşın isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.C. ile T.D. ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 13 yaşındaki G.D. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen Y.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.