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Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre kompresör kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, geniş çaplı müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'ta bulunan fabrikada saat 16.30 sıralarında yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve TOMA sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Yangına müdahale eden ekipler yoğun çaba harcarken, fabrika çalışanları da içerideki malzemeleri dışarı çıkararak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Müdahale sırasında bir itfaiye eri alevlerin arasında mahsur kaldı.

Meslektaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, fabrikada soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.