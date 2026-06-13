Kaynak: AA

İtalya'nın simge yapılarından Kolezyum, Türkiye ve İtalya'nın ortak kültürel diplomasisiyle hayata geçirilen dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" adlı sergi, düzenlenen resmi törenle kapılarını ziyarete açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla organize edilen serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale'deki Troya Müzesi başta olmak üzere Türkiye'deki 19 farklı müzeden titizlikle seçilen, farklı dönemlere ait 221 eser sergide yer alıyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği açılış töreninde bakanların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İtalya Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Tanıtımı Dairesi Başkanı Alfonsina Russo, Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Simone Quilici'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli hazır bulundu.

"ROMA'DAN TROYA'YA BİR KÖPRÜ KURULDU"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum'un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel işbirliğine ev sahipliği yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadim duvarlar arasında Roma'dan Troya'ya bir köprü kurularak ziyaretçiler zaman ve mekanda yeni bir yolculuğa çıkarılmaktadır. Bu sergide Troya ve Roma'nın kültürel ve tarihi olaylarını hem mit ve efsane yönüyle hem de gerçek yaşanmışlıklarıyla ele alıyor, bütüncül bir anlatıyla misafirlerimizi sunuyoruz."

Troya'nın Avrupa kültürel hafızasının kurucu anlatılarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, bu serginin iki ülke arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucu olduğunu ve işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Ersoy, geçen yıl aynı mekanda açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini de hatırlatarak kültürel ortaklığın derinleştiğini ifade etti.

"O ANADOLU TOPRAĞI EVİMDE BİR KUTUDA DURUYOR"

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ise serginin uluslararası kültür tarihi açısından önemine değindi. Gençlik yıllarında Çanakkale'deki Troya antik kentini ziyaret ettiğini ve oradan bir mendile sararak getirdiği toprağı evinin en değerli köşesinde sakladığını paylaşan Giuli, şöyle konuştu:

Giuli, Troya’dan getirdiği bu toprağı çok kıymetli bir yerde tuttuğunu dile getirerek, "Birçoğunuzun evlerinizde, ölmüş akrabalarınızın, atalarınızın, yuvalarımıza hayat verenlerin fotoğraflarını sakladığınızı tahmin ediyorum. O Troya toprağı, o Anadolu toprağı, o Türk toprağı, evimde, bir kutuda, yıllarımın, atalarımın fotoğraflarının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Giuli, asıl önemli meselenin, bu ilişkinin hala canlı ve korunmuş olması olduğunu söyledi. Türkiye’nin küresel çapta her zamankinden daha fazla istikrar sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu sayede Türkiye’nin diyalog kurma, yaratıcılık üretme ve bunu dünyayla paylaşma konusunda bir referans olduğunu da sözlerine ekledi.

Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Simone Quilici de serginin iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

18 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Açılış kapsamında Kolezyum'un yalnızca özel davetlere açılan üçüncü katında bir kokteyl düzenlendi.

Ziyaretçilerini binlerce yıllık mitolojik ve tarihi bir yolculuğa çıkaracak olan sergi, 18 Ekim tarihine kadar Kolezyum'da görülebilecek. Kolezyum'da daha önce düzenlenen Göbeklitepe sergisi, 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.